Monaco, Ange Capuozzo primo atleta italiano a ricevere un World Rugby Award

Ange Capuozzo è il primo atleta azzurro a ricevere un World Rugby Award. L’estremo della Nazionale Italiana e dello Stade Toulosain ha ricevuto il premio di “Breakthrough Player of the Year”, rivelazione dell’anno, nel corso della serata di gala dei World Rugby Awards organizzata dalla federazione internazionale. A consegnare il premio a Ange Capuozzo è stato il presidente di World Rugby, Sir Bill Beaumont, alla presenza del Presidente FIR Marzio Innocenti, del Team Manager Giovanbattista Venditti, del compagno di Nazionale Edoardo Padovani – candidato per la meta dell’anno – e dei rappresentanti italiani presso l’International Rugby Players Association Leonardo Ghiraldini e Giada Franco.

Il ventitreene estremo originario di Grenoble è stato protagonista della stagione internazionale dell’Italrugby, esordendo con l’Italia a marzo contro la Scozia a Roma mettendo subito a segno due mete ed innescando la settimana seguente a Cardiff l’azione che ha lanciato Edoardo Padovani verso la meta della vittoria al Principality.

“Non ci sono parole adatte per descrivere l’emozione che sto provando ora. È un grande onore per me ricevere questo riconoscimento che arriva in seguito ai risultati conquistati con la maglia Azzurra – ha commentato Capuozzo -. Se sono stato prima inserito nella rosa delle nominations e poi scelto come miglior rivelazione dell’anno il merito è anche di tutte le persone che mi hanno supportato: staff, compagni di squadra e la mia famiglia. Condivido questo premio con tutto il movimento rugbistico italiano – ha infine concluso -, che nelle ultime settimane ha fatto sentire in modo forte e deciso il proprio sostegno nei confronti della Nazionale”.