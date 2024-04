Museo del calcio “Andrea Fortunato”, nel Cilento arriva la maglia di Mbappé

Il Museo del Calcio “Andrea Fortunato” è lieto di annunciare l’arrivo di un nuovo pezzo d’eccezione nella sua collezione già ricca di storia e gloria calcistica. Nella prestigiosa sala tra le maglie dei grandi campioni, si unisce ora un nuovo gioiello: la maglia di Kylian Mbappé, l’attaccante fenomeno del Paris Saint-Germain.

L’esposizione di questa maglia, che ha visto i trionfi e le gesta straordinarie di uno dei talenti più fulgidi del calcio moderno, è un momento di grande orgoglio per il Museo del Calcio “Andrea Fortunato”. La presenza della maglia di Mbappé accanto a quelle dei calciatori del Napoli, incarna il legame profondo tra le grandi storie calcistiche e l’essenza di questo sport universale. Kylian Mbappé rappresenta non solo una forza straordinaria sui campi da gioco, ma anche un simbolo del calcio contemporaneo. La sua maglia, ora custodita nel cuore del Museo del Calcio Andrea Fortunato, testimonia non solo la grandezza individuale del giocatore, ma anche il suo impatto nel panorama calcistico globale.

Questo importante arricchimento della collezione del Museo del Calcio Andrea Fortunato è un passo avanti verso la creazione di un’esperienza unica per gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Invitiamo tutti coloro che amano questo sport straordinario a venire e ammirare questo nuovo capolavoro che si unisce alla gloriosa storia del calcio. Il Museo del Calcio “Andrea Fortunato” è aperto al pubblico tutti i giorni, offrendo un viaggio emozionante attraverso i secoli di storia calcistica. “Venite a scoprire e celebrare il fascino senza tempo di questo sport presso il nostro museo”, ha dichiarato Davide Polito, presidente della Fondazione Fioravante Polito.