Musica, oggi a Vietri il concerto diretto da Veaceslav Ceaicoschi Quadrini

L’orchestra da camera internazionale della Campania si esibirà oggi alle ore 21 nel concerto ‘Le Perle del Barocco’, omaggio alla grande musica strumentale del ‘700 e a musiche da film. A dirigere l’orchestra, presso la villa comunale di Vietri sul Mare, il maestro Veaceslav Ceaicoschi Quadrini. Musiche di J. Pachelbel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, E. Morricone, L. Bacalov J. Strauss. Flauti solisti: Filippo Staiano, Sergio Casale; direttore e solista Veaceslav Ceaicoshi Quadrini. L’esecuzione musicale prevede pagine celebri del musicista veneziano Antonio Vivaldi, conosciuto come il ”Prete Rosso”, quali il Concerto in do magg. per 2 flauti ed orchestra d’archi, le Stagioni per violino e archi, Mozart con la celeberrima Eine kleine Nachtmusik. Completano il programma artistico musiche da film di vari compositori, pagine caratterizzate da preziosi intarsi di virtuosismo e cantabilità barocche per arrivare a colonne sonore di pellicole famose e alla Piccola musica notturna. L’ingresso è libero.