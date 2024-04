Napoli, Baretta: Situazione finanziaria finalmente sotto controllo, debito ridotto a 4 miliardi

“Grazie a una diminuzione di circa 750 milioni tra debito e disavanzo nel biennio passato, la situazione finanziaria è finalmente sotto controllo”. Lo ha annunciato l’assessore al Bilancio del Comune di Napoli Pier Paolo Baretta, discutendo del bilancio di previsione oggi in Commissione Bilancio del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Walter Saverese d’Atri. Il debito, ha spiegato Baretta, “è stato ridotto a 4 miliardi, è stato dimezzato il debito commerciale e rivisti i tempi di pagamento che, già diminuiti rispetto al passato, saranno ulteriormente ridotti fino a 50 giorni, anche se si punta a ulteriori semplificazioni per portarli a 30 giorni, come previsto dalla legge”. Sul fronte della riscossione, “nei primi 3 mesi dell’anno sono stati incassati circa 35 milioni, di cui 7, che provengono da evasori totali, risultano in bilancio come risorse aggiuntive”. Sulla gestione del patrimonio, “l’obiettivo è affidare al fondo Invimit ulteriori immobili”. In generale, ha spiegato Baretta, “nei prossimi anni la strategia dell’Amministrazione prevede da un lato di incrementare le entrate, migliorando la riscossione e rimodulando certe tariffe a domanda individuale, dall’altro razionalizzare le spese”. In questo senso, ha annunciato l’assessore, “è volontà dell’Amministrazione lanciare un Piano straordinario di investimenti di circa 60-70 milioni, ricorrendo al finanziamento della Banca Europea d’Investimento, le cui rate stimate sono state già inserite in preventivo, e utilizzando i mutui dormienti, risorse al momento inutilizzate, ma per le quali il Comune continua a pagare le rate. Un segnale importante – ha concluso Baretta – il fatto di riuscire a presentare il bilancio ad aprile, invece che a luglio o a settembre, come negli scorsi anni”.