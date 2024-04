Napoli, Manfredi: Porta Est e Campi Flegrei, in arrivo trasformazioni epocali

“Sono due interventi fondamentali per i trasporti e la trasformazione urbana della città”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parlando a margine di “Napoli che verrà”, evento durante il quale Fs Sistemi Urbani ha presentato agli stakeholder e ai potenziali investitori gli asset di Napoli Porta Est – di cui è stato illustrato il bando internazionale di progettazione – e di Napoli Campi Flegrei. Il primo cittadino ha parlato di “due grandi elementi di trasformazione urbana, anche con la creazione di nuovi volumi, e due snodi trasportistici fondamentali per una città più moderna e sostenibile”. “Ci avviamo verso trasformazioni epocali per Napoli. Il nuovo nodo di piazza Garibaldi – ha detto Manfredi – si avvia a risolvere un problema storico, quello dell’accesso a Napoli dalla stazione ferroviaria, con la realizzazione del nuovo svincolo dell’autostrada, i nuovi parcheggi, il nuovo terminal bus che, in una città che cresce sempre di più dal punto di vista turistico e trasportistico, è fondamentale”. “Ai Campi Flegrei – ha aggiunto – finalmente avremo la stazione di testa della linea 6, con la connessione con le nuove linee che raggiungeranno Bagnoli, Posillipo”.