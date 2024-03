Monte Echia, Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone e le rampe per il Castello nel degrado. La denuncia arriva dal cavaliere Vittorio Macina. “Muretti fatiscenti, 5 tipologie di paletti e numerose suppellettili abbandonate! Cumuli di materiale da risulta oltre a erbacce e rovi rinsecchiti. Addirittura un albero piantumato all’interno del cantiere e già seccato. I lavori? Tutto fermo”. Non una bella immagine per la città di Napoli.