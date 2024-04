Obesità, fino a domani al Lloyd’s Baia di Vietri la seconda edizione di Erabs “The Way Point”

Si terrà un evento di livello nazionale a Vietri presso il Lloyd’s Baia Hotel dal titolo “ERAbS the way point” seconda edizione, sotto la Presidenza del dottor Ugo Bardi, responsabile del centro di eccellenza di chirurgia dell’obesità della casa di cura Salus di Battipaglia.

Nell’arco delle due giornate si affronteranno diversi temi: “Si parlerà dei moderni protocolli assistenziali di ottimizzazione di cura del paziente sottoposto a chirurgia e nella fattispecie a chirurgia Bariatrica attuati presso la nostra chirurgia già dagli inizi degli anni 2000, ed applicati alla chirurgia colon rettale. L’esperienza è stata trasferita alla chirurgia Bariatrica portando in essa gli stessi risultati di riduzione dei tassi di complicanza miglior gradimento ed Outcome del Paziente e degenza ridotta – dichiara il dottor Ugo Bardi -. Tali protocolli richiedono un impegno di adeguamento tecnico e di setting della struttura e formativo del personale del Team multidisciplinare”.

I numeri dell’obesità sono poco conosciuti: il 10,5 % della popolazione italiana è in sovrappeso o obesa. L’obesità è inoltre associata a numerose comorbidità, come il diabete e le patologie cardiovascolari. Pochi sanno che questa malattia è anche associata al rischio di tumore: senza l’obesità ci sarebbe l’11% di tumori in meno tra gli uomini e il 13% di tumori in meno tra le donne.

È dimostrato in letteratura che ERABS migliori gli outcome clinici in chirurgia bariatrica, oltre a portare alla riduzione di costi, sia perché riduce i giorni di degenza in ospedale del paziente sia perché efficienta tutto il percorso perioperatorio, consentendo a un maggior numero di pazienti di avere accesso alle cure. Diverse le personalità che faranno staffetta in questi due giorni.