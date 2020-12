Original Marines dona capi di abbigliamento ed accessori per bambini a 2.500 nuclei familiari assistiti dalla Comunità di Sant’Egidio

Iniziativa di charity per Original Marines, che chiude il 2020 scegliendo di dare il proprio supporto alla Comunità di Sant’Egidio, movimento laico di ispirazione cattolica che dal 1968 sostiene le persone bisognose. Durante le festività i 2.500 nuclei familiari in difficoltà di cui si occupa la Comunità sul territorio campano riceveranno in dono capi Original Marines. Con questa iniziativa natalizia Original Marines, il cui obiettivo è cercare di essere sempre vicina ai più piccoli anche sostenendo concretamente realtà locali impegnate in azioni a favore dei bisognosi, si augura di regalare ai bambini della Comunità di Sant’Egidio un Natale speciale contribuendo a farli sentire unici e importanti.

Il tutto rientra in “Wear The Future”, il piano strutturato di progetti dedicati all’ambiente, alla tutela delle persone, alla sicurezza dei capi e all’impegno sociale.