Psr, investimenti in aziende bufaline: per le aziende campane 11,8 milioni di euro

La Regione Campania emanerà prossimamente, nell’ambito del periodo transitorio del Psr, il secondo bando della tipologia d’intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” – azione B “Sostegno a investimenti nelle aziende zootecniche bufaline.

Destinata esclusivamente alle aziende zootecniche della filiera bufaline della Campania, l’azione B della 4.1.1 rappresenta una delle novità del periodo transitorio del Psr e risponde all’esigenza di un’adeguata ristrutturazione e ammodernamento delle aziende, oltre che di una riorganizzazione dei processi produttivi.

In particolare, l’azione B intende promuovere e sostenere: l’affermazione di un’agricoltura forte, giovane e competitiva, propensa alla innovazione, favorendo i processi di ricambio generazionale qualificato; la riduzione delle debolezze strutturali delle aziende bufaline, stimolando la competitività, lo sviluppo e la migliore organizzazione della filiera produttiva nonché la realizzazione di progetti compatibili con le possibilità di spesa delle aziende; la riduzione dell’impatto ambientale dell’allevamento bufalino; il miglioramento del benessere animale, della biosicurezza e della qualità delle produzioni.

Il bando della Regione Campania avrà una dotazione finanziaria di 11,8 milioni di euro e troverà applicazione sull’intero territorio regionale.

Potranno presentare domanda di sostegno gli agricoltori, in forma singola e associata, che conducono imprese zootecniche bufaline e in possesso dei requisiti indicati nel bando, tra cui: essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente con il codice Ateco 01; una dimensione economica dell’impresa, espressa in termini di Produzione standard, almeno pari a 12mila euro per le aziende che ricadono nelle macro-aree C e D del Psr e a 15mila euro per le aziende delle macro-aree A e B.