Recovery, Senato approva risoluzione maggioranza con 224 sì

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato ha approvato con 224 voti a favore, 16 contrari e 21 astenuti la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel corso della sua replica il premier ha sottolineato che “il Sud non è stato discriminato in questo flusso di fondi”. Si potrà far meglio – prosegue Draghi – non c’è l’impressione di una discriminazione colpevole, ma il punto è che le risorse saranno sempre poche se uno non le usa. C’è una storica inerzia che bisogna superare che si vede soprattutto nella fase di progettazione”.

(ITALPRESS).