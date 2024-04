Reggia Outlet per l’Earth Day, nel weekend attività gratuite per i bambini per celebrare la Terra

La Giornata Mondiale della Terra è dal 1970 la più grande manifestazione ambientale dedicata al Pianeta. Si celebra il 22 aprile, e per l’occasione, come ogni anno, La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen ha organizzato giochi e attività per celebrarla. Nel fine settimana precedente la ricorrenza infatti, sabato 20 e domenica 21 aprile dalle 11:00 alle 18:00 , si terrà una no-stop di giochi gratuiti aperti a tutti i bambini , per imparare divertendosi i valori di rispetto e amore per la Natura e per il Pianeta con attività coinvolgenti. Gadget dal cuore green e sostenibili saranno offerti a tutti i bambini presenti. Il programma delle attività è consultabile sul sito del centro mcarthurglen.com/lareggiaoutlet

L’iniziativa si inserisce nella piattaforma Evolve, il programma che il gruppo McArthurGlen ha avviato per contribuire allo sviluppo sostenibile e alla riduzione dell’impatto sul Pianeta che ha come obiettivo il raggiungimento di Zero Emissioni entro l’anno 2040.

“Come gruppo abbiamo molto a cuore l’ambiente e ce ne prendiamo cura ogni giorno, non soltanto all’interno dei nostri spazi ma anche grazie a progetti integrati come Evolve” – racconta Fabio Rinaldi, centre manager de La Reggia Designer Outlet. “Da Luglio 2023 con La Reggia Designer Outlet ci siamo fatti carico, con un accordo triennale stipulato con la città e la Reggia di Caserta, della manutenzione e della cura degli spazi verdi della più estesa piazza italiana, Piazza Carlo di Borbone. Gli interventi hanno previsto fino ad oggi la potatura di circa 100 mila metri di prato e la cura di oltre 300 piante, nonché una costante manutenzione ordinaria.

Lavoriamo quotidianamente per avere un impatto positivo sull’ambiente e sulle comunità in cui siamo presenti e siamo orgogliosi di contribuire ogni giorno a riqualificare uno spazio come la piazza, via d’accesso alla monumentale Reggia Di Caserta così strategico per la città e per i cittadini.”

La piattaforma Evolve di McArthurGlen

La strategia Evolve del Gruppo McArthurGlen è allineata con 10 dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Si propone di introdurre un cambiamento reale con un approccio basato su tre pilastri: ridurre l’impatto negativo sul pianeta, ottimizzare il contributo alle comunità di riferimento, integrare la sostenibilità in ogni aspetto del business.

Importante obiettivo ambientale, raggiungere Emissioni Zero entro il 2040, riducendo il consumo energetico, ampliando la capacità di energia rinnovabile e preservando la biodiversità nelle aree dei Centri. La cultura del consumo consapevole porta all’utilizzo delle risorse in modo responsabile attraverso strategie di gestione delle acque e riduzione dei rifiuti, promuovendo raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo dell’abbigliamento dismesso. Alcuni dei centri italiani ospitano dei pannelli solari per supportare il proprio fabbisogno energetico, e una parte di questi impianti saranno soggetti a espansione nel corso del 2024. Dal 2019 sono stati ridotti i consumi energetici del 11% e le emissioni di CO2 di circa il 20%. Consapevole dello stress idrico in Italia, il gruppo ha adottato una Landscaping Policy per la gestione delle aree verdi dei centri, che prevede misure quali la scelta di specie autoctone e sempreverde con ridotte esigenze di irrigazione al fine di ridurre il consumo di acqua.

Il Gruppo McArthurGlen, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 685.000 mq di spazi commerciali. Attualmente, l’azienda gestisce 25 designer outlet in 8 Paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di 5 miliardi di euro. I centri ospitano alcuni tra i marchi di lusso e premium più ricercati e offrono a oltre 100 milioni di clienti, amanti della moda, risparmi tutto l’anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all’aria aperta. Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader mondiale nella proprietà di centri commerciali, gastronomici, di intrattenimento e destinazioni a uso misto. Nell’aprile 2023 il Gruppo ha aperto il suo nuovo centro, il McArthurGlen Designer Outlet Paris-Giverny, per servire al meglio gli appassionati di moda a ovest di Parigi.