Rischi d’impresa, La Scala Società tra Avvocati e Studio legale Monticelli Portaro annunciano partnership

La Scala Società tra Avvocati e lo Studio Legale Monticelli Portaro annunciano una partnership con l’obiettivo di valorizzare le competenze nel settore del legal e del consulting. La nuova realtà, presentata nella splendida cornice de “Le Vele d’Epoca a Napoli 2022”, nasce con l’obiettivo di supportare le imprese del Sud del Paese in tutte le dinamiche di crisi ed i progetti di sviluppo delle strategie di business e mettere il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno nelle condizioni di cogliere le opportunità e minimizzare al tempo stesso i rischi d’impresa.

Le imprese del Sud, d’altronde, sono spesso piccole e poco inclini a fare sistema, sia per motivi esogeni sia per carenze nel sistema interno organizzativo. La mancanza di sistemi di organizzazione ed amministrazione interna spesso produce difficoltà di dialogo con le Istituzioni e con il sistema bancario, limitando gli investimenti per migliorare l’efficienza produttiva. La partnership, che avrà la città di Napoli come punto di riferimento, risponderà proprio a questa necessità di unire le forze, coniugando la funzione forense con le specifiche competenze economiche e di gestione strategica del business.

I due studi legali condividono, inoltre, un sistema di valori comune, come l’innovazione e la formazione. Punto centrale del programma della partnership è, infatti, anche la creazione di un Hub di formazione professionale, che nasce per agevolare l’esigenza di crescita delle nuove generazioni nel contesto della profonda trasformazione delle professioni giuridiche, e quindi delle relative competenze.

“Siamo estremamente orgogliosi della nascita di questa operazione, che ci permette di allargare il nostro presidio anche al Sud Italia, da sempre teatro di contaminazioni culturali e fonte inesauribile di giovani talenti e professionisti. Per essere sempre più vicini ai nostri clienti, dopo Milano, Roma, Torino, Bologna, Vicenza, Padova, Ancona, abbiamo scelto di stringere un’alleanza a Napoli con uno studio di lunga tradizione e con una profonda conoscenza delle peculiarità del territorio.” ha commentato Giuseppe La Scala, Senior Partner di La Scala Società tra Avvocati. “Oltre a ciò, nodo centrale e innovativo della nostra partnership sarà quello di accompagnare le imprese, non solo nel superamento delle crisi, ma anche nella ridiscussione del loro modello e nell’adozione delle misure straordinarie per un rinnovato equilibrio in un nuovo quadro di mercato, profondamente condizionato dai driver ESG. L’obiettivo è aiutare le aziende non solo a tornare ‘in bonis’, ma fare in modo che tornino ‘in melius'”.

“Nello sviluppo di questo progetto, siamo partiti dalla riflessione sulla grande quantità di giovani talenti meridionali che lavorano al servizio dell’economia del Centro-Nord. Abbiamo immaginato dunque un’offerta di assistenza qualificata, al fianco di uno Studio leader e innovativo, che aiuti anche a valorizzare i talenti del territorio.” ha commentato Paoloandrea Monticelli, Senior Partner dello studio legale Monticelli Portaro. “Il mettere a fattor comune le esperienze delle professioni, della formazione e delle scienze giuridiche ed economiche, permetterà di stimolare i giovani ad un pensiero critico che li porti a nuove visioni ed a progetti necessari per il meridione, di trattenerli e finanche attrarli in un’area di grandi potenzialità come quella del Sud Italia”.