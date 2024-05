Commercialisti, il futuro è una sfida: cruciale il ruolo delle giovani eccellenze

Le attività di commercialisti e consulenti del lavoro sono in rapida evoluzione. Il cambiamento in atto è caratterizzato da interessanti opportunità. E in un panorama in continua trasformazione, i professionisti del settore devono essere pronti ad adattarsi e adottare nuove strategie per rimanere al passo con le esigenze del mercato e soddisfare le crescenti richieste dei clienti.

Le giovani eccellenze del settore rappresentano i protagonisti di questo cambiamento e sono fondamentali per affrontare le sfide del futuro. Con un approccio innovativo e una mentalità aperta al cambiamento, queste figure possono contribuire in modo significativo alla trasformazione del settore e alla sua adattabilità alle nuove esigenze del mercato.

La chiave per il successo è la specializzazione e l’aggregazione. In questo senso, i giovani sono chiamati a concentrarsi su aree specifiche di competenza e collaborare con gli studi tradizionali per integrare le loro conoscenze e competenze con l’esperienza consolidata del settore.

In questo contesto di cambiamento e innovazione, torna per il terzo anno consecutivo “Best In Class” di TeamSystem, tech-company leader nel settore della digitalizzazione, da sempre impegnata per garantire altissimi livelli di qualità e una reale attenzione alle esigenze del cliente, a cui viene proposta un’offerta completa sotto ogni punto di vista.

L’evento si pone l’obiettivo di celebrare l’impegno e la leadership delle eccellenze del settore, premiando le migliori figure professionali tra commercialisti e consulenti del lavoro. Organizzato in collaborazione con Euroconference e Forbes, “Best In Class” si terrà il 14 maggio a Cernobbio. Una giuria selezionata e d’alto profilo valuterà i candidati in quattro categorie: crescita e competenza, innovazione digitale, valore economico e sviluppo di business, giovani professionisti.

Si tratta di un’opportunità unica per avere della visibilità, ottenere il riconoscimento per gli sforzi compiuti in cui periodo delicato – ma di crescita – per l’economia italiana, e contribuire alla valorizzazione del settore e al suo miglioramento costante.