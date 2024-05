Architettura tessile in nuce, domani la presentazione del testo di Aldo Capasso

Il testo dell’architetto Aldo Capasso dal titolo “Architettura tessile in nuce, dal costruire massivo al costruire leggero. Parole chiave per la leggerezza e sostenibilità” (Clean Edizioni), sarà presentato domani, martedì 7 maggio, dalle ore 16 alle ore 18 nella Sala Raffaele Sirica, della sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia in Piazzetta Matilde Serao 7, Napoli. L’incontro che riconosce 2 crediti formativi professionali agli architetti, vedrà dopo la registrazione dei partecipanti alle ore 16 e i saluti istituzionali di Lorenzo Capobianco, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia, la presentazione, introdotta e moderata da Mariangela Bellomo, DiARC Università di Napoli Federico II.

Sara presente l’autore architetto Capasso che ha insegnato Tecnologia dell’Architettura all’Università di Napoli “Federico II”, e oggi continua ad approfondire alcune tematiche sui temi della leggerezza in architettura, in particolare dell’architettura tessile, alla quale questo saggio è dedicato, facendo seguito alle altre sue pubblicazioni sull’argomento.

“Il concetto di leggerezza si sta sempre più affermando, peraltro, come un efficace contributo alla sostenibilità in molti settori della società. In effetti, il problema ecologico coinvolge anche l’architettura massiva e il concetto di etica ed estetica in generale nel costruire.- come sottolinea Capasso nella prefazione del libro- Tali riflessioni scaturiscono dalla valutazione dell’architettura tessile, anche in confronto con l’architettura massiva, partendo dai riferimenti letterari e strutturali, quali la Leggerezza di Italo Calvino, la locuzione costruttiva Less is more d Mies van der Rohe e le analogie strutturali con la biologia di Frei Otto. Il volume restituisce un lungo racconto che, a partire dalle opere di Frei Otto negli anni ’50 del secolo scorso, giunge ai giorni d’oggi”.

Il testo sarà illustrato da Gerry D’Anza, Architetto ixRay Ltd., mentre i commenti a seguire saranno di Alessandro Castagnaro, DiARC Università di Napoli Federico II. Interverranno inoltre Augusto Vitale, DiARC Università di Napoli Federico II, Mario Losasso DiARC Università di Bologna Napoli Federico II. Seguiranno le conclusioni.