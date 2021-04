Superlega: Letta, ‘intervenga Governo, vicenda che impoverisce il nostro paese’

Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Siamo stati presi tutti alla sprovvista da quanto accaduto e dai messaggi usciti. Ci siamo rimasti male tutti, perché tutti affezionati al calcio. Vedere questa rivoluzione nei suoi lati negativi, a me ha lasciato molto impressionato. Credo fortemente che in questo periodo di pandemia, che ci ha costretti in casa, il calcio è stato un momento importante per avere qualche momento di svago. Al momento di uscita dalla pandemia bisogna farlo tutti insieme. Solidarietà e cooperazione sono la chiave con cui guardare al futuro, dopo questo terribile periodo, e vale anche per il calcio”. Lo dice il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, in merito alla nascita della Superlega.