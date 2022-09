Terremoto Messico, per la terza volta sisma il 19 settembre

(Adnkronos) – Un altro terremoto in Messico il 19 settembre. Il sisma registrato oggi nel paese è avvenuto in una data tristemente nota per il paese. Il Messico in passato è stato colpito da terremoti di magnitudo elevata nel 1985 (con migliaia di morti) e nel 2017: in entrambi i casi, i disastri sono accaduti il 19 settembre.

José Luis Mateos, fisico dell’Unam, come sottolinea il quotidiano El Universal ha ricordato che 3 eventi sismici nella stessa data sono una rarità assoluta: c’è lo 0,000751% di possibilità che si verifichi una situazione del genere.