Torna il Sannazarock al teatro Bellini

Sold out per il Sannazarock, lo storico contest musicale che quest’anno si è svolto al teatro Bellini dopo una pausa dovuta alla pandemia. La manifestazione, nata già negli anni Ottanta, ha visto la partecipazione dell’intero liceo classico Jacopo Sannazaro, ed è stata presentata dai rappresentanti d’Istituto Sofia Milanesi, Eliana Morgera, Paolo Calandra e Paolo Borreca. Apprezzatissime le cover di grandi classici italiani e stranieri da Acqua e sale (Mina e Celentano), a Perfect (Ed Sheeran), What makes you beautiful (One direction) suonate dalle band che si sono susseguite sul palco del Bellini. Tanti anche i brani composti dagli stessi alunni come “La nostra età” di Giovanni Trifari e “Grande entrée” di Lorenzo de Notaristefani. Svariate scenette comiche con maghi e mimi hanno divertito il pubblico che ha affollato il teatro Bellini.

La serata si è conclusa con i saluti del dirigente scolastico Riccardo Güll ai maturandi e un dialogo finale tra la professoressa Raffaella Ferro e l’alunno Paolo Calandra, soffermandosi sui 5 anni trascorsi insieme tra cui quelli duri della pandemia e un augurio per il futuro dei giovani. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’impegno, tra gli altri, dei docenti Stefano Sosti e Maria Antonietta Aceto e della forte collaborazione tra tutto il corpo docente e gli alunni del liceo Sannazaro.