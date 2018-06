Tutti le cifre dei gioco d’azzardo online nel 2018

Il cambiamento di trend sembra ormai definitivo: i casino online hanno un giro d’affari nettamente superiore a quello delle case da gioco tradizionali, da anni in crisi finanziaria.

Secondo le cifre pubblicate dall’Agimeg, l’Agenzia Giornalistica per il Mercato del Gioco, non ci sono dubbi. I dati parlano chiaro e indicano una forte crescita del mercato dei casinò online a discapito delle sale da gioco tradizionali e dei quattro prestigiosi casinò italiani. Casino online come Eurobet, 888 e Poker Stars dominano il mercato italiano con fatturati in continua crescita, mentre i casinò tradizionali come il Casinò di Venezia, il Casinò di Campione e il Casinò di Sanremo sono in crisi ormai da tempo. Per il Casino di Campione i libri contabili sono arrivati al tribunale fallimenti di Como, che ne deciderà il futuro.

L’Italia è uno dei paesi Europei dove il gioco d’azzardo è più diffuso e dove le cifre complessive posizionano il paese al top delle classifiche europee. Nel 2017 gli italiani hanno speso oltre 100 miliardi di euro in giochi d’azzardo, per una media del 12,5% del budget familiare tipico. Delle cifre incredibili, che parlano chiaro: la spesa per il gioco d’azzardo è in continuo aumento. In questo contesto emerge anche un altro fattore: l’attività ludica su internet attira sempre più giocatori a livello nazionale.

Per quanto riguarda i casino online, quello italiano è un mercato non ancora sviluppato nel suo completo potenziale. I casino online infatti sono diventati legali solo nel 2011, si tratta quindi di un’industria meno di decennale. Nonostante ciò, gli italiani hanno speso più di 60 milioni di euro in giochi di casino online nel solo mese di Aprile 2018, con un incremento del 27,9% rispetto all’anno precedente. Una crescita che non sorprende gli addetti ai lavori, abituati a cifre simili fin dal 2015. Quello Italiano è ormai uno dei mercati più floridi a livello europeo. Nonostante l’attività di gioco online non sia ancora ai livelli dei paesi scandinavi, l’Italia si è posizionata rapidamente tra i paesi europei con spesa più alta per le attività di gambling su internet. Oggi il mercato italiano si posiziona solo dopo il Regno Unito, allo stesso livello di Spagna e Portogallo. Gli esperti del settore però prevedono un’ulteriore crescita, anche grazie alla sempre maggiore fiducia verso internet e i servizi online anche da parte dei non nativi digitali.

Anche il mercato scommesse online è in continua crescita e con l’inizio dei mondiali 2014 ci si aspetta un ulteriore aumento di spesa pro capite. Aziende che da sempre si sono occupate di scommesse sportive ed ippica, come SNAI, oggi hanno una forte presenza online che permette loro di diversificare l’offerta e ottenere il massimo dei profitti. Allo stesso modo, altri siti nati esclusivamente come portali per il gioco d’azzardo online, come Betway, oggi offrono una sezione dedicata a sport e scommesse.

Ma quali sono i motivi di un tale successo? Le attività di gioco d’azzardo online sembrano avere una crescita inarrestabile e sempre più appassionati abbandonano le sale da gioco e i centri di scommesse tradizionali per spostare la propria attività online. Le ragioni del successo dei siti di casino online sembrano essere molteplici. Il primo, come già menzionato, sembra essere una sempre crescente fiducia degli italiani verso il mondo di internet. Fare pagamenti online non fa più paura, e utenti di tutte le età si sentono sicuri nell’intraprendere delle attività di gioco su internet, grazie anche alle garanzie di sicurezza fornite da AAMS, l’ente regolatore del gioco d’azzardo in Italia.

Un altro fattore cruciale sembra essere la presenza di bonus e promozioni che permettono al giocatore di divertirsi gratis presso le sale da gioco online. Promozioni come il bonus di benvenuto e il bonus senza deposito permettono ai giocatori neofiti di provare il gioco online senza spendere un solo centesimo, attirando un grande numero di nuovi clienti. Per finire, la facilità di accesso sembra essere un altro fattore decisivo. Le sale da gioco online sono disponibili in qualsiasi ora ed in qualsiasi momento, anche da smartphone e tablet.

Come molte altre attività commerciali e servizi, anche il settore gioco d’azzardo sta vivendo un momento di transizione verso una completa digitalizzazione. Mentre il futuro delle case da gioco tradizionali sembra essere scritto, quello del mercato del gioco d’azzardo italiano sembra risiedere nei nuovi siti per il gioco online.