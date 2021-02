Un madonnaro per il ritratto di Maradona. Omaggio al pibe de oro sull’asfalto di via Toledo

Spunta un omaggio a Diego Armando Maradona in via Toledo, a Napoli. Il volto della stella del calcio è realizzata da un madonnaro che questo pomeriggio ha messo da parte le immagini sacre per dedicarsi a quella dell’avvocato del ‘D10S’, “difensore dei deboli e di tutti i napoletani”, così come viene considerato dai tifosi. Ispirandosi alla copertina del libro scritto dal legale e amico del Pibe de Oro, Angelo Pisani, ha ritratto il campione nei toni del nero su fondo azzurro. Passanti guardano curiosi l’opera sull’asfalto, apprezzano e lasciano un’offerta. E in poche ore, l’artista di strada guadagna centinaia di euro: effetto Maradona.