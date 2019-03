Un nuovo e piccolo bubbles time si prospetta per il Giappone

Il nuovo boom economico giapponese o meglio Kodo Keizai seicho forte crescita economica sara’ dettato in occasione delle consegne dal sovrano Akihito a suo figlio il Principe Naruhito, in Giappone quindi si prevede un altro ma piccolo bubbles time, ci sono tutti gli elementi che fanno pensare alla ripresa dell’economia in Giappone e questo cambio sicuramente e’ testa di serie.

Quest’anno l’economia giapponese sara’ caratterizzata da una forte crescita economica, le cui ragioni sono senza dubbio riconducibili al cambio Imperiale

La famosa Golden week o meglio settimana d’oro ( paragonabile al nostro ferragosto) sara’ di tre giorni in piu’. I nuovi giorni di festa del 30 Aprile al 1 Maggio saranno anticipati dal 27 di Aprile. In questo periodo le ricorrenze nazionali sono il compleanno dell’ex Imperatore Hirohito ( 29 di Aprile) , la festa della Costituzione ( 3 Maggio) la festa del Midori ( 4 Maggio) e la festa dei Bambini ( 5 Maggio) Si parte dal 27 di Aprile per finire al 6 di Maggio dove i cittadini del Sol Levante potranno concedersi un bel periodo di relax.

La rinuncia al trono da parte dell’ 85 enne Imperatore Akihito, che durante il discorso alla nazione del 13 luglio 2016 ha motivato proprio con l’inconciliabilità tra i doveri imperiali e le sue fragili condizioni di salute dovute all’avanzata età, rappresenta una prova cruciale per l’unità del popolo giapponese, il quale da oltre duecento anni non assisteva all’abdicazione di un sovrano – l’ultimo fu l’Imperatore Morohito nel 1817 .

Il Principe Akihito ha dimostrato di essere stato un sovrano molto amato dal popolo giapponese, i trent’anni del suo trono verranno denominati come Periodo Heisei.

A distanza di un mese dal nuovo Imperatore, il Giappone si organizza il G – 20, infatti tra il 28 ed il 29 di Giugno il Giappone ospita per la prima volta la presidenza il meeting dei paesi piu’ industrializzati del globo.

Il summit sara’ ospitato dal primo ministro giapponese Shinzo Abe.

Subito dopo l’estate il Giappone ospiterà’ la prossima Coppa del Mondo 2019 di Rugby dal 20 settembre al 2 di novembre per aspettare poi il 2020 con le Olimpiadi di Tokyo e per finire nel 2025 nuovamente con L’Expo di Osaka.

Eventi che sicuramente porteranno l’economia giapponese nuovamente tra le prime del globo e che in vista dei nuovi accordi EPA Japan – Unione Europea

rilanceranno le nostre esportazioni.

L’economia inizia a riprendersi e queste informazioni possono rappresentare una perfetta occasione per poter intraprendere serie relazioni di affari con uno dei popoli piu’ belli del mondo.

l’importante e’ seguire le regole…

Irasshaimase Japan o meglio benvenuti in Giappone