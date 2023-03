Unido Itpo Italy, tappa a Torino per il road show dedicato a Somalia e Giordania

FederCamere supporta Unido Itp Italy nell’organizzazione della tappa a Torino del road show dedicato alla Somalia e alla Giordania.

Fa tappa a Torino il road show organizzato da Unido Itpo Italy al fine di presentare le opportunità commerciali presenti in Somalia e Giordania per le imprese italiane e per la promozione del Jordan Regional Business and Investment Forum (Amman, Giordania, 22-23 maggio 2023) e dell’Italia-Somalia Business and Trade Forum (Mogadisho, Somalia, 30-31 maggio 2023). L’appuntamento è martedì 28 marzo alle ore 10 nella sede di FederCamere a Torino. Alla tavola rotonda partecipano Francesco Pallocca, Investment Promotion Expert di Unido Itpo Italy, Dino Fortunato, Chief Technical Advisor di Unido Itpo Italy, e Maurizio Carnevale, Presidente di FederCamere.

A rappresentare la Somalia sarà presente Abdullahi Mohamed Warfa, Senior Advisor del Ministero del Commercio e dell’Industria della Somalia, e per la Giordania il Dott. Amin Alasoufi, Direttore del Dipartimento Studi e Ricerche Economiche della Camera dell’Industria di Amman. La tavola rotonda è aperta a tutte le aziende italiane in modalità online per un massimo di 100 partecipanti.