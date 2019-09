Usa, “Leonardo’s way”: Da Vinci simbolo dell’eccellenza italiana fa tappa in Texas

Leonardo Da Vinci, simbolo dell’eccellenza italiana nella creatività e nell’innovazione: è questa la chiave di lettura del progetto Leonardo’s Way: alla scoperta dei moderni geni italiani che, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci , l’originale iniziativa della Miami Scientific Italian Community presieduta da Fabio De Furia che ha già organizzato diverse tappe, e l’evento avrà luogo anche nell’area di Dallas in Texas grazie alla collaborazione tra il Consigliere Vincenzo Arcobelli, rappresentante del Cgie ed il Rettore Matthew Dempsey del Dipartimento di Scienze, Tecnologia Ingegneria e Matematica (STEM) del North Lake College con l’obiettivo di diffondere e rafforzare l’immagine di eccellenza dell’Italia negli Usa. L’appuntamento è per lunedì 9 settembre alle 14.00 al North Lake College di Irving, in Texas.

“Il Texas apprezza e ricerca sempre di più lo stile, l’innovazione e la sostenibilità delle nuove tecnologie realizzate grazie ai Ricercatori Italiani, frutto della loro creatività, passione e professionalità. Il genio toscano considerato il primo ‘meccatronico’ nel mondo, ci ha lasciato un grande strumento per poter promuovere il made in italy ed un eredità culturale unica al mondo”, come dichiarato da Arcobelli, fondatore della conferenza dei ricercatori italiani nel mondo, nel presentare questa nuova iniziativa. “Se Da Vinci è stato una delle grandi menti creative del Rinascimento italiano, inventore e scienziato, artista e scultore e la lista può andare avanti, oggi operano nel mondo della scienza e della ricerca talenti Italiani che in maniera esemplare stanno dando un enorme contributo ottenendo risultati concreti dai loro progetti e a beneficio di tutta la comunità”.

E’ il caso di Luigi Colombo dell’Università del Texas a Dallas, che sarà il protagonista della giornata con la presentazione a riguardo alcune innovazioni create da Leonardo e alcune invenzioni e brevetti riconosciuti allo scienziato italiano. Gli studenti avranno la possibilità di fare domande e confrontarsi con Colombo per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche, nuovi brevetti di materiale scientifico e programmi di ricerca e sviluppo. Arcobelli sottolinea che eventi culturali come questo, potrebbero essere la chiave giusta per promuovere tra i giovani studenti americani le eccellenze scientifiche italiane in Usa per raccontare loro le opportunità, gli obiettivi ed i valori di un mondo affascinante come quello della ricerca scientifica, attraverso la voce e l’esperienza diretta dei protagonisti.