“Velvet”, arriva il modello italiano di AI: multilingua, multimodale e open source

Almawave, società parte del gruppo Almaviva attiva in ambito Data & artificial intelligence, ha siglato un accordo con Cineca, il Consorzio Interuniversitario hosting entity per il ministero della Ricerca del supercomputer Leonardo nella rete EuroHPC, per lo sviluppo di ‘Velvet’, un modello italiano di intelligenza artificiale, open source, multilingua e multimodale.

L’obiettivo è realizzare un modello di linguaggio di grandi dimensioni fondazionale (ovvero tecnologicamente alla base di altri modelli sviluppati successivamente), chiamato Velvet. Il modello opererà, in primis, con un focus sulla lingua e i contenuti italiani e sarà sviluppato in chiave multilingua, prevedendo i principali idiomi europei. Saranno inoltre implementati il portoghese brasiliano e lo swahili, alla luce delle importanti esperienze di Almawave nell’area Latam e nel Continente africano, contesti in cui la società intende evolversi ulteriormente. Il tutto nell’obiettivo di favorire l’adozione estesa di Velvet anche a livello internazionale.

Velvet sarà addestrato sull’infrastruttura di supercalcolo del Cineca anche per gestire la multi-modalità (testi, audio, video, etc.), con un obiettivo di applicabilità sempre più estesa ai diversi possibili compiti e contesti, in molteplici settori. Secondo Valeria Sandei, amministratrice delegata di Almawave: “questa partnership guarda lontano e ci porterà alla realizzazione di tecnologie Ia altamente strategiche, il cui impatto e beneficio potrà andare a vantaggio di numerosi settori da noi ampiamente conosciuti, quali pubblica amministrazione, trasporti, sanità, turismo, green transition, finance, nei quali abbiamo già realizzato centinaia di progetti di intelligenza artificiale, con la nostra tecnologia. Questo è solo l’inizio di una nuova emozionante fase della nostra evoluzione e affrontarla con Cineca ci rende orgogliosi”.