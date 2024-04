Wine&Thecity, alla Galleria Navarra di Napoli Bernabò Silorata presenta la sedicesima edizione

Perché un’ape accompagna il logo della XVI edizione di Wine&Thecity? Dove si terrà il Grand opening della manifestazione? E quali appuntamenti, cantine, luoghi e sorprese ci riserverà quest’anno l’evento diffuso che dal 2008 celebra cultura del vino e scoperta del territorio? Giovedì 9 maggio alle ore 10.45 alla Galleria Navarra in piazza dei Martiri si parla di Wine&Thecity 2024 in programma a Napoli dal 20 al 25 maggio.

Con l’ideatrice Donatella Bernabò Silorata interviene Anna Paola Merone, giornalista del Corriere della Sera. Interventi di protagonisti e partner della rassegna.

Wine&Thecity

Dal 20 al 25 maggio torna in città Wine&Thecity: 6 giorni di ebbrezza creativa, più di cento vini da degustare in oltre 60 indirizzi, tra spazi pubblici e privati, musei e giardini storici, boutique e atelier d’artista, alberghi e ristoranti. La rassegna è curata dall’Associazione Culturale Wine&Thecity senza alcun contributo pubblico e solo con il sostegno di sponsor e partner privati. Per questa edizione si ringraziano: Aeroporti Napoli Salerno, McArthurGlen La Reggia Designer Outlet, Mulino Caputo, DS Glass, Aceto Andrea Milano, Ais Napoli, BCC, Caracol, Ciro Amodio, I Love Eventi, Napoli da Vivere, Panificio Antonio Rescigno, Terre dei Padri.