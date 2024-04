A New York Giovanni Caccamo e Jesse Paris Smith parlano ai giovani

Al Palazzo di Vetro per Manifesto for change – Youth and future

New York, 9 apr. (askanews) – Giovanni Caccamo porta il suo ultimo progetto “Parola ai giovani” all’estero. A New York, nel prestigioso Palazzo di vetro, presso l’Economic and Social Council (ECOSOC) delle Nazioni Unite, l’artista insieme a Jesse Paris Smith, Antonio Spadaro, Rebecca Foon, Alessia Zanelli e una speciale video performance di Patti Smith con decine di artisti da ogni parte del mondo, hanno presentato ad oltre 5000 ragazzi provenienti da 142 Paesi, Youth and future, un concorso di idee, rivolto a giovani di tutto il mondo, di ogni religione, identità di genere ed estrazione sociale, per creare insieme un manifesto culturale sul cambiamento, in occasione del forum internazionale dei giovani Change the World Model UN (CWMUN), in collaborazione con Diplomatici ONG.”Troppo spesso ci arrendiamo di fronte alle nostre fragilità, sopraffatti da un mondo virtuale che mette in onda vite perfette facendoci sentire inadeguati e mai all’altezza – ha detto Caccamo nel suo discorso ai ragazzi – I nostri corpi ci fanno soffrire e nascondiamo timidamente i diamanti della nostra anima per paura di essere giudicati”. “Bach scrisse la sua “Toccata e Fuga in Re Minore” a 20 anni. Michelangelo scolpì la Pietà a 23 anni e iniziò a dipingere la volta della Cappella Sistina a 33. È nostro dovere rimboccarci le maniche e chiederci quali possano essere i cambiamenti più urgenti e necessari nel nostro presente”, ha proseguito. “Quando la rabbia, la negatività, l’alienazione ci portano via, fermiamoci, chiudiamo gli occhi e respiriamo. Possiamo scegliere se continuare a concentrarci sui pulsanti rossi e lamentarci di ciò che non abbiamo o cambiare punto di vista e iniziare ad avere consapevolezza dei pulsanti verdi, imparando a dare loro identità e valore. Come farlo?”, ha aggiunto il cantautore tra gli applausi dei ragazzi presenti.Jesse Paris Smith auspica in un cambiamento ecosostenibile, “Questo manifesto per il cambiamento è un appello a tutti, soprattutto ai giovani, a sfruttare la propria innovazione, per aiutare a progettare e creare comunità sostenibili che incarnino le nostre più nobili aspirazioni”.Questo grande progetto internazionale vedrà il coinvolgimento di numerose Università e organizzazioni giovanili. Caccamo terrà una serie di incontri con gli studenti in alcuni tra i più prestigiosi Atenei del mondo che hanno aderito all’iniziativa: Yale University, Harvard University, Berklee College of Music, Wellesley College negli Stati Uniti; UNAM in Messico, UANIL in Brasile, Università di Tokyo in Giappone e la Sorbonne Université in Europa.