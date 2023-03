Addio ad Anna Maria Schmidt, protagonista delle lotte per i diritti civili

Scompare Anna Maria Schmidt esponente radicale e protagonista delle lotte per i diritti civili a Palermo. Era nata 85 anni fa a Tripoli in una famiglia rientrata in Sicilia nel 1963. Anna Maria Schmidt è stata docente di Storia dell’arte medievale alla facoltà di Architettura di Palermo e autrice di numerosi saggi e pubblicazioni d’arte e di architettura. Nel suo paese di adozione, Sambuca di Sicilia, aveva a lungo collaborato con il periodico locale “La Voce di Sambuca” che viene pubblicato da oltre 60 anni.