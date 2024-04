Aldo Toscano nuovo presidente nazionale di Cna Moda su misura

È campano il nuovo presidente nazionale di Cna Moda su misura. Aldo Toscano, già presidente di Cna Federmoda Campania è stato eletto dal comitato esecutivo di Cna Federmoda al vertice della categoria. Un incarico prestigioso per il dirigente napoletano che si dice emozionato per l’incarico: “Ringrazio Ombretta Maffei che mi ha preceduto in questo prestigioso incarico per l’ottimo lavoro svolto, il responsabile nazionale Antonio Franceschini, il presidente nazionale di Cna Federmoda Marco Landi, il presidente nazionale di Cna Dario Costantini e tutti i colleghi che hanno accolto è supportato la mia Candidatura – ha detto -. Pur sentendo il peso della responsabilità a cui sono chiamato raccolgo la sfida con entusiasmo”. Toscano ha chiara la mission che ha davanti a se con questo nuovo incarico: “È necessario rilanciare l’antico mestiere della sartoria su misura uomo e donna, al quale non si da il giusto peso e valore – ha sottolineato -. Spesso i nostri maestri sono più apprezzato all’estero che sul territorio nazionale. Se da una parte il riconoscimento internazionale ci gratifica, dall’altro è fondamentale che la sartoria di qualità recuperi quella dimensione nazionale che ha sempre avuto vista la qualità dei tanti professionisti che abbiamo in tutto il Paese”. Altro aspetto al quale Toscano guarda è quello del ricambio generazionale. “Essere attrattivi per le nuove leve è una priorità – ha specificato – siamo in piena emergenza di mano d’opera qualificata, un problema che va affrontato e risolto con soluzioni concrete ed immediate nell’interesse del comparto”. Toscano fissa anche i primi obiettivi che intende centrare con il nuovo incarico. “Cominceremo un percorso con tutta la fantastica e qualificatissima squadra di Cna Moda su misura che porterà alla realizzazione di un Disciplinare che certifichi il prodotto e il produttore – ha evidenziato ancora – Intensificheremo il confronto con le istituzioni con le quali Cna ha dialogo costante e continuo, alle quali chiederemo di accompagnarci in tutto il processo. E’ necessario avere l’appoggio di tutti per ottenere questo ambizioso risultato”.