L’11 agosto alle 18:00 ore presso il “Centro de Estudios Italianos” di La Plata, in Argentina, si terrà la conferenza, in italiano: “Diritto del mercato interno: integrazione attraverso le libertà economiche sancite dal trattato sul funzionamento” a carico del Dottor Giacomo Marola dell’Università di Pavia. L’evento si svolgerà in modalità presenziale e virtuale, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a La Plata.