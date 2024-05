Atelier Pellecchia, domenica 5 maggio la presentazione della collezione da cerimonia

Maggio inaugura la stagione delle cerimonie e c’è grande aspettativa e curiosità sui look più eleganti e stilosi della stagione 2024. L’Atelier Pellecchia che da sempre si distingue per la cura del cliente nella scelta dell’abito da sposo e da cerimonia sia per uomo che per donna svelerà tutte le novità domenica 5 maggio alle ore 20 in occasione della sfilata di presentazione della collezione Sposo uomo e Cerimonia uomo e donna 2024 in un contesto particolarmente esclusivo. L’Atelier infatti, punto di riferimento nel territorio campano e guida alla scelta dell’abito perfetto, ospiterà la sfilata in una location open air all’esterno dell’atelier di via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania sotto un cielo stellato. Dopo una serie di appuntamenti invernali durante i quali sono state presentate le collezioni di brand da sempre legati da un rapporto di stima reciproca e professionale duraturo nel tempo con i titolari Nicola Pellecchia e Flora Di Fiore, questo appuntamento primaverile vedrà la presentazione di brand di spicco del panorama sposo e cerimonia davanti ad un selezionato parterre di ospiti; sono diversi i brand di abbigliamento per sposo e cerimonia selezionati tra le aziende italiane che si distinguono per eccellenza nell’artigianalità che solo il made in Italy sa garantire, e che decreteranno il successo della serata. Tra questi, Carlo Pignatelli, Rocchini, Palazzo 1991, Mulish, Musani Couture e Bharnaba. La sfilata cederà il posto poi ad un vero e proprio happening nel segno dell’intrattenimento con live show cooking per una light dinner e selezionata degustazione di vini.