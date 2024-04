Attacco Iran, Meloni convoca il G7: oggi pomeriggio riunione in videoconferenza

La Presidenza italiana del G7 ha convocato per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, per discutere dell’attacco iraniano contro Israele. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

