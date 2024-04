Autonomia, Calderoli: altro passo in avanti, ringrazio tutti

Roma, 27 apr. (askanews) – “Con il voto di oggi per il mandato ai relatori di riferire in Aula, i lavori in commissione sull’autonomia si sono ufficialmente conclusi. Ringrazio sentitamente il presidente Pagano, tutti i funzionari della I commissione e tutto il personale alla Camera, operativi anche il sabato pomeriggio per i lavori sulla riforma. Un ringraziamento particolare anche ai tre relatori Alberto Stefani, Alessandro Urzì, Paolo Emilio Russo e a tutti i deputati di maggioranza per l’impegno profuso. Quello di oggi è un altro passo avanti e il 29, come stabilito dal calendario e come ci eravamo impegnati a fare, alle ore 10 inizierà la discussione generale”. Lo dichiara il Ministro leghista per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli