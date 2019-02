Autonomia differenziata, De Luca: Formalizziamo richiesta anche per la Campania

Oggi formalizziamo la richiesta di autonomia differenziata anche per la Campania, augurandoci che rispondano”. Lo annuncia il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa nella sede della Regione. Il presidente della giunta invierà oggi una lettera alla presidenza del consiglio dei ministri per formalizzare la richiesta, come annunciato un mese fa “quando la Campania aveva chiesto di essere associata – dice De Luca – alla discussione che riguarda Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Per noi le decisioni di finanza pubblica che si prendono per queste tre Regioni hanno una ricaduta su tutto il sistema delle Regioni”. Il governatore afferma che la Campania si presenterà “con la propria linea: difesa dell’unità nazionale, parità di condizioni per tutti i cittadini italiani, livelli di prestazione uguali per tutti i cittadini e un sistema di premialità e penalità per tutti quegli amministratori che dimostrano di non essere in grado di amministrare in maniera corretta”.

Il Governo smentisce

“In riferimento alle dichiarazioni del presidente della Regione Campania sulla richiesta di attivare la procedura di Autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il dipartimento degli Affari Regionali precisa che oltre alle 8 regioni che hanno richiesto formalmente di attivare la procedura, non risulta nessun’altra richiesta. Dalla regione Campania risulta agli atti una richiesta del febbraio 2018, nella precedente legislatura, che non precisa gli ambiti e le materie per cui attivare la richiesta”. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento Affari Regionali e Autonomie.