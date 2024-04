Benedetta Riccio, Beauty Experience al Grand Hotel Vesuvio: make up, relax, bellezza e coccole al femminile

Make up, relax, bellezza e coccole just for girls. Sono gli ingredienti vincenti che hanno decretato il successo della Beauty Experience di Benedetta Riccio tenutasi presso una lussuosa suite del Grand Hotel Vesuvio affacciata su Castel dell’Ovo. Il team di make up artist provenienti direttamente dal VIP Team e preparati professionalmente da lei stessa all’interno dei suoi corsi di formazione all’interno dell’Accademia sita qui a Napoli; all’interno delle postazioni trucco allestite con una splendida vista mare, sono state accolte amiche e clienti per regalare loro una pausa speciale nel segno della bellezza e offrendo la propria esperienza e professionalità con consigli mirati per ognuna di loro. L’evento è trascorso in un clima sereno e conviviale durante il quale Benedetta Riccio, founder dell’omonima azienda che si fa sempre più spazio nel settore del make up, ha incontrato le sue ospiti rispondendo alle domande sulle novità che riguardano la nuova collezione tra palette occhi, illuminanti strepitosi, primer setificanti, fondotinta, matite e tante altre proposte per valorizzare il proprio incarnato. Una special sale che ha riscosso notevole successo perché mirata a far testare prima i prodotti e poi acquistarli solo una volta averli provati con le sapienti indicazioni degli esperti su come utilizzarli correttamente, in base ai propri lineamenti, il proprio sguardo e in generale le linee del volto. Una coccola ed un momento di svago dalla frenesia della settimana abbinata ad un tè, un aperitivo e sfizi golosi.

1 di 11