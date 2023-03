Biblioteca nazionale di Napoli, intitolato a Guerriera Guerrieri il Salone di Lettura

Sarà intitolato a Guerriera Guerrieri il monumentale Salone di Lettura della Biblioteca nazionale di Napoli. La cerimonia si terrà simbolicamente domani, giornata internazionale della donna, alle 15. “L’intitolazione a Guerrieri del Monumentale Salone di Lettura – spiega Maria Iannotti, direttrice della Biblioteca Nazionale – non è solo un atto dovuto ma è il segno della riconoscenza della città alla sua opera e vuole rappresentare un modo per dare visibilità alla professione bibliotecaria, di cui forse non si è ancora compreso appieno il ruolo sociale e scientifico”. E domani a Napoli una intera giornata ricorderà Guerriera Guerrieri, la donna energica e volitiva alla quale si deve, come scrive Benedetto Croce “la salvazione di tutto il patrimonio librario della Biblioteca Nazionale”. Nell’occasione si renderà omaggio alla professione bibliotecaria di alta valenza sociale. Il convegno di studi ripercorrerà le tappe fondamentali della vita e degli interessi di Guerriera Guerrieri: dagli stretti rapporti di amicizia con Croce, testimoniati dai carteggi autografi, alla professione di bibliotecaria, dalla vita in quegli anni di guerra, all’attività di docenza e di studio. Moderati dalla direttrice della Biblioteca nazionale di Napoli Maria Iannotti, dalle 9 interverranno Vittoria Fiorelli, Fiammetta Sabba, Teresa Leo, Patrizia Rocchini, Fiorella Romano, Maria Rascaglia, Gabriella Mansi, Daniela Bacca e Simonetta Buttò direttrice dell’Istituto Centrale del Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane. Nel pomeriggio testimonianze e ricordi, moderati da Lydia Tarsitano, con Titti Marrone, Sergio Angori, Guido D’Agostino, Giuseppe De Nitto, Vincenzo Trombetta.