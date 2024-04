Roma, 28 apr. (askanews) – Dopo il successo all’Olimpico sulla Roma, frena al Dall’Ara il Bologna di Thiago Motta che non va oltre l’1-1 contro l’Udinese. Di Payero da una parte e Saelemaekers dall’altra le reti dell’incontro. Gli emiliani, in 10 dal 64′ per il doppio giallo a Beukema, mancano l’aggancio al terzo posto sulla Juve, ma restano in piena zona Champions League. Un punto importante per i friulani che devono comunque inseguire per uscire dalla zona retrocessione.