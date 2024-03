Borse di studio, a Torre Annunziata un premio per i futuri ingegneri

Una borsa di studio per i futuri ingegneri di Torre Annunziata: è l’iniziativa promossa congiuntamente dall’Associazione Ingegneri di Torre Annunziata (in sigla Aita), il Rotary Club Torre Annunziata Oplonti e l’Ordine degli Ingegneri di Napoli. La borsa di studio è intitolata alla memoria di Ernesto Cesaro, illustre matematico del XIX secolo nativo di Torre Annunziata ed è rivolta ai diplomandi dell’Istituto di istruzione “Gugliemo Marconi” che intendono proseguire gli studi universitari di Ingegneria. Sono tre i premi – rispettivamente da 1.000, 750 e 500 euro – che i tre promotori del bando mettono a disposizione dei ragazzi. Un’ulteriore borsa di studio di 1.000 euro sarà offerta dalla El.Ca., partner dell’iniziativa, per gli studenti che intendono proseguire gli studi in Ingegneria elettrotecnica. Per partecipare gli studenti dovranno preparare un elaborato sulla figura di Ernesto Cesaro, matematico noto per i suoi contributi alla geometria differenziale e alla teoria della somma delle serie infinite. “Invito i giovani studenti del Marconi ad approfondire la vita di Ernesto Cesaro, uno dei figli di Torre Annunziata – ha detto Gennaro Annunziata, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, alla cerimonia di presentazione del premio – : il suo percorso è infatti la dimostrazione che il talento e la volontà possono portare a grandi traguardi, anche se il punto di partenza non è stato brillante e se il percorso di vita è irto di difficoltà. Cesaro, infatti, non partiva da condizioni sociali favorevoli. Mentre cresceva la sua fama di studioso, le condizioni economiche della famiglia, un tempo floride, subirono rovesci finanziari, tanto che il Comune di Torre Annunziata gli erogò un sussidio di 1.500 lire dell’epoca“. “Il bando vuole incentivare gli studi di coloro che, pur svantaggiati da situazioni sfavorevoli di reddito familiare, sono meritevoli e motivati, e che desiderano iscriversi all’università dopo la maturità”, spiega Cesare Damiano, presidente dell’Aita. “E’ un’iniziativa nel segno dell’ottimismo, con l’auspicio che tra voi possa emergere un talento forte come quello di Ernesto Cesaro – aggiunge Catello Germano, presidente del Rotary Club Torre Annunziata Oplonti – : il tutto in linea con la mission di service che il Rotary mette in campo da diversi anni”. Gli studenti avranno tempo fino al 10 settembre per preparare un elaborato di qualsiasi genere. Entro quella data dovranno dimostrare l’avvenuta iscrizione ad un corso di laurea in Ingegneria. Una commissione tecnico scientifica esaminerà gli elaborati e assegnerà i quattro premi durante una cerimonia nel prossimo autunno. Il bando sarà disponibile sul sito web dell’istituto Marconi.