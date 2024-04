Piotr Zielinski salta con ogni probabilità la gara contro la Roma, in programma domani al Maradona. Il centrocampista polacco, infatti, oggi “ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell’allenamento di ieri”. Per il resto Olivera si è allenato in gruppo, terapie per Gollini.