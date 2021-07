Carlo Villano proclamato vescovo ausiliare di Pozzuoli

Papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare di Pozzuoli, Napoli, Carlo Villano, del clero della diocesi di Aversa, finora parroco e direttore dell’I.s.s.r. Interdiocesano Ss Apostoli Pietro e Paolo dell’Area Casertana, assegnandogli la sede titolare di Sorres. Lo si apprende da una nota della sala stampa vaticana. Carlo Villano e’ nato il 25 agosto 1969, ad Aversa, diocesi omonima e Provincia di Caserta. E’ stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1995. Ha conseguito il Dottorato in Teologia Morale e la laurea in Filosofia. Finora e’ stato vicario episcopale per la carita’ e la societa’ degli uomini, direttore e docente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano Ss Apostoli Pietro e Paolo dell’Area Casertana di Capua, direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, assistente ecclesiastico nazionale alla Branca Rover/Scolte dell’Agesci.