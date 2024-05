Cassa Depositi e Prestiti, intesa con Africa Finance Corporation: Promuoveremo crescita sostenibile

Promuovere la collaborazione tra imprese italo-africane, “contribuendo alla crescita sostenibile e alla prosperità su scala globale”: è lo scopo dell’accordo bilaterale firmato ieri da Africa Finance Corporation (Afc) il principale fornitore di soluzioni infrastrutturali in Africa, e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). “L’alleanza strategica – si legge in una nota – mira a rafforzare le infrastrutture africane, sfruttare le risorse naturali e promuovere lo sviluppo industriale attraverso competenze condivise e una maggiore cooperazione finanziaria, incentivando al contempo l’internazionalizzazione delle imprese italiane e espandendo la loro presenza globale”. “Le due istituzioni – prosegue il comunicato – lavoreranno insieme per individuare nuove occasioni di partnership e opportunità di cofinanziamento in progetti di sviluppo e infrastrutture con governi, aziende ed enti finanziari. Inoltre creeranno una piattaforma condivisa per favorire il dialogo tra le imprese italiane e africane nei paesi membri dell’Afc”.

“Questo protocollo d’intesa strategico con Cdp – ha dichiarato Samaila Zubairu, presidente e Amministratore delegato di Afc – segna un passo fondamentale nell’espansione del nostro impatto in tutta l’Africa, utilizzando i nostri estesi collegamenti con capitali e competenze internazionali. Combinando le nostre risorse e reti, siamo pronti per espandere il nostro record di progetti di trasformazione per catalizzare lo sviluppo sostenibile e il progresso economico in tutta la regione”. Per Paolo Lombardo, direttore della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo di Cdp “l’accordo è fondamentale per promuovere sinergie nel più ampio ambito dello sviluppo globale. La collaborazione con Afc, con il suo track record unico di infrastrutture di trasformazione, migliora il supporto per le aziende e gli investitori che lottano per una crescita e un’integrazione economica incentrate sull’Africa”.

Questa collaborazione si innesta “su un solido partenariato iniziato con un significativo accordo di prestito di 100 milioni di euro nel 2022 per alimentare progetti di energia rinnovabile e resilienti ai cambiamenti climatici e proseguito con un prestito di 50 milioni di euro annunciato alla COP28 per ulteriori progetti di sviluppo sostenibile, questo protocollo d’intesa rafforza questi impegni finanziari e amplia la portata della cooperazione attraverso nuove iniziative che promettono di migliorare il panorama economico e ambientale dell’Africa”.