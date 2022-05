Caterina Meglio (Materias) premiata per i 130 anni del Mattino

Ancora un riconoscimento per Materias, la startup innovativa fondata da Luigi Nicolais, ingegnere e scienziato di fama internazionale, già presidente del Cnr, parlamentare e ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pa. La società con sede nel polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio (Na), oltre che a Bologna e Bari, ha ricevuto questo pomeriggio con il Ceo Caterina Meglio, co-founder insieme al professor Nicolais, il premio “I Giganti del Mattino”. A consegnare il riconoscimento nell’ambito dell’evento per i 130 del Mattino svoltosi al teatro di corte di Palazzo Reale a Napoli è stato il Ceo di Dils Giuseppe Amitrano, introdotto dalla conduttrice Caterina Balivo e dal nuovo direttore del quotidiano Francesco de Core.

“Un riconoscimento al team, che per il 75 per cento è composto da donne. E non per le quote rosa ma perché semplicemente sono le più brave. Il Paese è più competitivo se oltre a produrre conoscenza trasforma la conoscenza prodotta in qualcosa di tangibile, a beneficio di tutti. Dobbiamo al professor Luigi Nicolais, il nostro mentore, questa intuizione e ai soci Dompé, Intesa Sanpaolo, Ibsa ed Mpa il merito di aver da sempre creduto in noi e sostenuto la mission di Materias, che da startup oggi si è trasformata in una Pmi innovativa”, ha dichiarato Caterina Meglio.

Nel leggere la motivazione del premio, Caterina Balivo ha sottolineato “il grande lavoro svolto da Materias, soprattutto per gli investimenti in nuove iniziative basate sui materiali, sul sostegno e potenziamento delle attività di ricerca attraverso la protezione della proprietà intellettuale, fornendo fondi per l’industrializzazione e l’ingresso sul mercato di prodotti e servizi innovativi”. Di qui, il Ceo dell’Early Stage Combined Accelerator per l’avvio di start up basate su materiali innovativi ha aggiunto: “Abbiamo voluto sfidare il mercato, andando a ricercare in tutte le università e i centri di ricerca le migliori idee nel settore dei materiali avanzati e selezionandone in cinque anni oltre 1200. Di queste sono progetti quasi vicino al mercato 20, mentre 4 sono già sul mercato”. Infine, Caterina Meglio ha ricordato come Materias abbia scelto il quartiere di San Giovanni a Teduccio quale sede principale della società, “una realtà che è un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale e dove abbiamo fatto anche un po’ di innovazione sociale“.