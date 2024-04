Comicon Napoli, cinema italiano protagonista nella giornata finale

Sarà il cinema italiano il protagonista della giornata finale di Comicon Napoli – International Pop Culture Festival domani, domenica 28 aprile. Attesissima al all’Auditorium del Teatro Mediterraneo (ore 17) l’anteprima nazionale del film Falla Girare 2 Offline e l’incontro con il regista e attore Giampaolo Morelli insieme a Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Gianfranco Gallo, Desirée Popper e Valeria Angione. Al centro del ricco programma, alle ore 13 all’Auditorium, evento speciale dedicato alla serie animata più amata, scorretta e discussa del momento, Hazbin Hotel, in compagnia dei doppiatori italiani Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Giulia Franceschetti e Gabriele Patriarca.

Tantissimi ancora gli appuntamenti: l’imperdibile incontro con leggenda vivente del fumetto americano John Romita Jr (ore 14.00 Sala Andrea Pazienza); il ritorno a Comicon di Iginio Straffi, Il creatore di Winx Club, in occasione del 20° anniversario delle fate più amate d’Italia, appuntamento alle ore 15.00 in Sala Pazienza; “Hitoshi racconta Sakimoto”, l’ultimo atto della storica presenza di Hitoshi Sakimoto a Comicon 2024, insieme con Richter, l’uomo, Hitoshi, racconterà il grande compositore, Sakimoto; l’attore di Harry Potter e il calice di fuoco Viktor Krum (Stanislav Janevski) alle ore 14.00 all’Auditorium del Teatro Mediterraneo; The Amazing Bar Spot, lo speech show su pubblicità, fumetti, manga e cultura pop ideato e condotto dal pubblicitario Francesco Bozza con il comico Vincenzo Comunale (ore 11.30 Auditorium Teatro Mediterraneo); l'”amichevole chimico di quartiere” Dario Bressanini porta al festival una nuova lezione su scienza e fumetto con al centro il suo personaggio immaginario Doctor Newtron (ore 12.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo) e a seguire alle ore 13, Power Pizza Podcast LIVE! il leggendario podcast delle Recensioni in Fette di Pizza? in un’incredibile puntata live con Sio, Nick & Lorro; Il fumetto coreano e l’industria dei webtoon con Sunmi Kim, Sangseok Le