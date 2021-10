Confindustria, Giorgetti agli imprenditori: Ora ognuno faccia la sua parte

Da un lato il riconoscimento del ruolo svolto dall’ imprenditoria durante la pandemia. Dall’ altro l’ appello al dialogo per lavorare assieme e creare nuova occupazione nell’ intervento del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, presente con un video messaggio, al convegno dei Giovani imprenditori in corso a Napoli “Come ministro – ha sottolineato Giorgetti – sento la responsabilita’ di avviare un dialogo con quell’ attivita’ d’impresa che va oltre i risultati d’ esercizio ma che svolge una funzione etica. Non possiamo far finta che l’ occupazione non sia generata dalle imprese, da quelle sane e da quelle in crisi che hanno le giuste premesse di ripartenza. Ognuno – ha concluso Giorgetti – deve fare la sua parte. Non ho ricette o consigli da darvi: E’ il momento di metterci al lavoro, con entusiasmo, ognuno con le proprie peculiarità”.