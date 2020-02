Coronavirus, Aidp a direttori personale: “Equilibrio e non farsi trovare impreparati”

Roma, 24 feb. (Labitalia) – “In questi giorni convulsi di allarme generale sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese c’è da gestire in modo efficace, e in coerenza con l’obiettivo primario della salute di tutti i cittadini, l’attività lavorativa nelle aziende. In questo scenario il ruolo dei direttori del personale è centrale”. Lo afferma l’Aidp (associazione per la direzione del personale), che lancia un appello a tutti i professionisti del settore e alle aziende.

“Consapevoli del ruolo che i responsabile delle risorse umane rivestono in ogni situazione legata alle persone – dichiara Isabella Covili Faggioli, presidente Aidp – come associazione raccomandiamo di tenere alto il livello di attenzione su quanto sta accadendo in questa fase, ma nel contempo sollecitiamo un giusto equilibrio, ossia non sottovalutare né drammatizzare la situazione. Stiamo ai fatti e alle raccomandazioni delle autorità istituzionali. Il ruolo dei direttori del personale, in questo momento di grande responsabilità, è favorire una doverosa collaborazione con le autorità competenti e aiutare le aziende a non farsi trovare impreparate dal presentarsi di eventuali situazioni di emergenza”.

“Consigliamo – spiega la presidente Aidp- di predisporre per tempo piani di emergenza volti ad affrontare eventuali situazioni di crisi, ricorrendo all’istituzione di un apposito comitato per la tempestiva gestione di tutte le criticità che si dovessero presentare. Inoltre, laddove ci sono le condizioni, favorire il più possibile il ricorso allo smart working e al lavoro da casa. Il ricorso a tale modalità lavorativa, così come un costante sforzo di informazione verso il personale, contribuirà ad affrontare e superare questa difficile fase”.