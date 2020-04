Coronavirus, Amazon: piattaforma logistica nell’area Asi di Benevento

Amazon ha aperto una piattaforma nel consorzio Asi a Ponte Valentino, in provincia di Benevento, e distribuirà attraverso la società di logistica Nuova express srl, una società con sede legale a Napoli. Il presidente dell’Asi di Benevento, Luigi Barone ha dichiarato: “Nell’economia sannita si accende una luce perfino abbagliante per la caratura dell’investitore. L’emergenza sanitaria ha rallentato la distribuzione dei prodotti non essenziali, concentrando il recapito a domicilio, che in questa fase è fondamentale per limitare le uscite di casa e gli assembramenti. La scelta di Amazon di insediarsi a Benevento denota una nuova appetibilità della nostra città e del nostro territorio anche per la logistica della proiezione futura dell’alta capacità e del raddoppio della Telesina fino a San Salvatore”. Intanto, il presidente Barone ha continuato con le iniziative messe in campo dal Consorzio Asi nonostante il Coronavirus, infatti, presto aprirà i battenti a Ponte Valentino il burrificio “Bianchi orizzonti”, mentre prosegue l’accordo di cooperazione con i cinesi.