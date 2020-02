Coronavirus, il sindaco di Mugnano vieta l’ingresso a chi arriva delle zone rosse di Lombardia e Veneto

Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, vieta l’ingresso in città a chiunque negli ultimi 15 giorni abbia soggiornato nelle zone rosse della Lombardia e del Veneto. Con un’apposita ordinanza ha disposto il divieto di entrata nel territorio comunale per chiunque nelle ultime settimane sia stato negli undici comuni (Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano e Vò) divenuti focolai del Coronavirus. Il sindaco ha inoltre ordinato ai responsabili di tutte le strutture pubbliche e private aperte al pubblico di adottare tutti gli accorgimenti igienici necessari per sterilizzare i luoghi e l’utilizzo di gel igienizzanti per le mani. «Si tratta – spiega Sarnataro – di misure esclusivamente precauzionali, ma doverose in questo particolare momento. Per ora non vi sono casi accertati nella nostra Regione, ma in ogni caso è doveroso da parte delle Istituzioni mettere in campo tutte le azioni necessarie per prevenire l’eventuale diffusione del virus.