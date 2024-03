Dario Guido vicepresidente della divisione Diagnostica medica di Samsung Italia

Samsung Electronics Italia annuncia la nomina di Dario Guido a vice president of Health & Medical Equipment Division di Samsung Electronics Italia.

L’annuncio si inserisce all’interno della strategia dell’azienda volta a consolidare ulteriormente la posizione di leader nel settore dei dispositivi di diagnostica per immagini nel mercato italiano, continuando a proporre tecnologie sempre più innovative e sostenibili, che consentono la massima competitività nel mercato.

Già Head di HME, Guido assume dal primo marzo il titolo di Vice President, continuando a tutti gli effetti la guida della divisione di Samsung Electronics Italia, che da anni sta ottenendo forti risultati a livello mondiale. Dario Guido continuerà a sostenere la crescita del brand nel settore Healthcare e al contempo ad ampliare la leadership consolidata nel mercato Italiano.

Con questa nuova nomina Guido continua il percorso professionale iniziato in Samsung nel 2013, dopo importanti esperienze professionali in aziende come Toshiba Medical Systems, Hewlett & Packard Medical Division e Philips Medical Systems, nelle quali ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito delle vendite e del marketing.

Guido ha seguito diversi percorsi formativi e di specializzazione. Presso la Thomas Jefferson University negli anni 90, sino ai più recenti presso la SDA Bocconi e Harward Business School.