Decarbonizzare i trasporti, Giovannini in controtendenza con evidenze scientifiche e proposte di policy

di Claudio Quintano*

Ieri, venerdì 22 aprile 2022, in mattinata, è stato presentato dal ministro Enrico Giovannini, nell’ambito delle attività del Ministero delle strutture e delle mobilità sostenibili (Mims) Il Rapporto STEMI dal titolo “ Decarbonizzare i trasporti ”, con sottotitolo “Evidenze scientifiche e proposte di policy”, di ben 100 pagine (https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/rapporto-stemi-presentato-ministro-giovannini-decarbonizzazione-trasporti). Alla sua illustrazione sono state dedicate, on line, tre ore, tra relazioni e dibattito.

L’adozione di quest’ultima modalità, in tempo reale, ha diffuso il Documento dal titolo, in un certo senso provocatorio ma chiaro ed impegnativo, ad un’ampissima audience di molteplici categorie interessate: si può pensare, ai politici operanti in tutte le loro sedi istituzionali, agli operatori pubblici e privati del settore dei trasporti, interessati alla gestione della significativa mole di risorse finanziarie su cui prendere decisioni, non solo nella logica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nell’ambito dei fondi da esso stanziati, ma anche in una logica più ampia, che vede accorpate altre risorse del Bilancio in svariate direzioni sostanziali e temporali. Per un tema del genere è consistente, infine, la dimensione dell’audience dei professionisti impegnati nei canali della comunicazione non solo economica, ma anche quello composta dal variegato pubblico dei “cittadini”. Essi, oggi, se ne contano potenzialmente più di prima, essendo fra essi coloro che si sono formati via via all’uso del computer, i non più analfabeti digitali (per inciso, con correlativa crescita di capitale umano, paradossalmente acquisita proprio per effetto del Covid 19): mi riferisco, infatti, soprattutto a coloro che, negli ultimi due anni, hanno seguìto webinar a scuola, all’università, lavorato con la modalità dello smart working, per aver acquistato beni a distanza, per avere rapporti imposti dalla deburocratizzazione della pubblica amministrazione, potenzialmente interessatissimi, per estrema importanza ed attualità ad accedere al tema della decarbonizzazione dei trasporti. Questa vasta complessiva audience è stata anche attratta dall’uso del sostantivo, della denominazione del documento di oggi, che contrasta, nega la messa in moto dell’andamento atteso, (non solo nel nostro immaginario?!) dopo la improvvisa dichiarazione di crisi di approvvigionamento del gas e degli idrocarburi di qualche mese fa che dopo ha ventilato un ritorno, seppure controllatissimo alla carbonizzazione – o di minore realizzazione della già prevista decarbonizzazione a partire da ciò che si legge dalle poste derivanti dalla lettura del PNRR, per effetto di detta crisi. Il punto è che questo I Documento STEMI degli esperti della Struttura per la transizione ecologica della mobilità e delle infrastrutture del Mims costituisce, con grande soddisfazione dei più, una corposa e valida coerenza tra il titolo ed il contenuto del Documento che esprime, quindi oltre che una posizione logico-concettuale anche un massiccio corpo di lavori di decarbonizzazione in corso, in linea piena con il PNRR delineando un profilo di un futuro realizzabile.

La sintesi tecnica

“Il I Rapporto realizzato dalla struttura istituita nel 2021 dal Ministro risponde alla necessità di fornire una base conoscitiva solida, fondata sullo stato della ricerca in tema di tecnologie per la decarbonizzazione dei trasporti, per assumere le decisioni politiche più opportune per accelerare la transizione ecologica e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO 2 ed inquinanti con il miglior rapporto costi-benefici, nonché il rafforzamento della competitività dell’economia italiana e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, anche alla luce del dibattito europeo sul Pacchetto Fit for 55″.

I dati statistici aggiornati sulle emissioni legate ai trasporti

Il gruppo dei tecnici ha studiato che in Italia, il settore dei trasporti è direttamente responsabile del 25,2% delle emissioni di gas a effetto serra e del 30,7% delle emissioni di CO 2 , a cui si aggiungono le emissioni nel settore dell’aviazione e del trasporto marittimo internazionali. Il 92,6% delle emissioni nazionali di tutto il comparto è attribuibile al trasporto stradale di passeggeri e merci, settore per il quale si registra un aumento del 3,2% delle emissioni tra il 1990 e il 2019, in controtendenza rispetto al calo del 19% delle emissioni totali durante lo stesso periodo. Per contribuire a raggiungere gli obiettivi europei, del pacchetto ‘Fit for 55’, che prevedono la riduzione del 55% delle emissioni climalteranti entro il 2030 e il loro azzeramento entro il 2050, è necessario accelerare il processo di decarbonizzazione, partendo proprio dal settore della mobilità. Aggiunge il Ministro Enrico Giovannini: “L’obiettivo è accelerare la transizione ecologica, riducendo drasticamente le emissioni inquinanti e climalteranti nei trasporti nei prossimi otto anni. Per il Paese è una grande sfida verso un modello di sviluppo sostenibile e per le imprese una grande opportunità di innovazione e business. Il Rapporto STEMI offre considerazioni scientifiche e suggerimenti di policy a beneficio sia del settore pubblico sia di quello privato. Dal punto di vista degli interventi infrastrutturali date le condizioni tecnologiche attuali e ferma restando l’esigenza di continuare a sperimentare soluzioni alternative ai combustibili fossili, è fondamentale investire in sistemi di generazione elettrica da fonti rinnovabili e potenziare la rete di ricarica. Molti degli interventi del Mims, inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o finanziati con l’ultima legge di Bilancio, vanno nella direzione indicata dal Rapporto, ma ulteriori investimenti saranno necessari da parte del settore pubblico e del settore privato per raggiungere gli obiettivi europei”.

*già Rettore dell’Università degli Studi “Parthenope” (2010-2016)