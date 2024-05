Dermatologia etnica, task force della SIDeMaST

“Una delle ricchezze delle società moderne è l’inclusione e l’integrazione di diversi popoli e culture, che si traduce in comunità sempre più cosmopolite, inclusa quella italiana. Questa variabilità si riflette altresì nella complessità della salute della pelle. Infatti, la dermatologia è una delle discipline mediche in cui il fototipo del paziente può influenzare diversi ambiti della gestione del paziente, soprattutto in termini di diagnosi e trattamento, ma anche di prevalenza di alcune malattie, come ad esempio una maggiore incidenza di patologie della pigmentazione o formazione di cheloidi. In tale contesto, la Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), nella persona del presidente, il Prof. Giuseppe Argenziano, supportato dal Consiglio Direttivo Societario, ha deciso di istituire, tra i primi in Europa, una Task Force dedicata alla dermatologia etnica, coordinata dal Prof. Enzo Errichetti. Gli obiettivi primari della Task Force saranno quelli di contribuire a sensibilizzare i medici e gli operatori sanitari sulla specificità e sulla gestione ottimale dei problemi dei fototipi più scuri attraverso l’istruzione, la formazione continua e la diffusione delle migliori pratiche. Inoltre, tale progetto si propone anche di catalizzare la ricerca dedicata a risolvere le questioni specifiche della dermatologia etnica, migliorando così la qualità delle cure offerte”. Lo comunica una nota della stessa SIDeMaST.