Elezioni: Italia sovrana e popolare, dalla Lollo a Fulvio Grimaldi, candidati in tutt’Italia

Italia sovrana e popolare rende noto di avere raccolto le firme e depositato le liste in tutta Italia. Antonio Ingroia sara’ candidato alla Camera in Campania, Sicilia e Calabria. Marco Rizzo alla Camera in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Marche. Il giornalista Fulvio Grimaldi al Senato in Veneto, Sicilia, Liguria. Emanuele Dessi’ al Senato nel Lazio. Claudio Messora alla Camera in Piemonte.

Gina Lollobrigida e’ candidata al Senato in Veneto e Sicilia, all’uninominale a Latina. Bianca Laura Granato, senatrice uscente, alla Camera in Piemonte, Campania, Sicilia, Veneto, Lombardia e all’uninominale a Catanzaro.