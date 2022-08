Elezioni, Rizzo (Italia Sovrana): La candidatura di Gina Lollobrigida? Se ne parla, quindi ha funzionato

“Ne parlate sulle agenzie, sui giornali? E quindi ha funzionato. Abbiamo candidato fior fior di intellettuali, professori, dirigenti politici, non ci ha filato nessuno. Abbiamo candidato la Lollobrigida e ci chiamano tutti. Evviva la Lollobrigida!”. Così Marco Rizzo, leader del Partito Comunista e candidato come capolista alla Camera, nelle Marche, per la lista Italia Sovrana e Popolare, commenta all’Adnkronos la candidatura nella stessa lista della grande attrice italiana oggi 95enne. “Ci sono tante candidature, quella di Gina Lollobrigida è la candidatura di una stella del cinema italiano – spiega – La lista si chiama Italia Sovrana e Popolare e ci sta dentro anche il cinema. Ci sono grandi intellettuali, personaggi che si sono battuti durante la pandemia, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare”